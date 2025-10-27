Еврокомиссия может предложить странам ЕС взять долги на «десятки миллиардов евро» ради поддержания Украины «на плаву» или «отпустить» Киев. Об этом пишет газета Politico.

«Вариант совместных долгов для помощи Украине, как ожидается, будет включен в документ, который будет представлен Еврокомиссией странам ЕС в ближайшие недели, помимо варианта репарационного кредита и третьей опции: отпустить Украину», — говорится в сообщении издания.

На фоне таких инициативы в Европе ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отметил, что при этом Украина ударами по России стремится вызвать «российское возмездие» и тем самым провоцирует Европу вступить напрямую в украинский конфликт.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Евросоюза, в свою очередь, хотят превратить конфликт на Украине в «войну [президента США Дональда] Трампа».

Ранее сообщалось, что Финляндия присоединится к программе по закупке американского оружия для Украины.