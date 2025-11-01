Маркетплейсы отреагировали на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках

WB и Ozon сообщили, что готовы договариваться с банками о скидках на площадках

Маркетплейсы готовы договариваться с банками о скидках на площадках. Об этом заявил директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин в ходе выступления на собрании совета по развитию платформенной экономики при комитете Государственной думы (ГД) по экономполитике, передает РБК.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме заявила, что скидки маркетплейсов при оплате товаров являются «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. По ее словам, этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждаются сейчас банками и платформами.

В ответ на это Этин сообщил, что представители маркетплейса готовы идти на диалог, однако регулировать нужно не только площадки.

«Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами», — объяснил он.

Представитель Ozon Александр Васильев рассказал, что в качестве ответной меры решил расширить программу лояльности и распространить скидки не только на те покупки, которые совершают картой Ozon банка, но и других банков, желающих дать скидку на площадке.

До этого президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров в письме на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского попросил дать оценку политике представления скидок маркетплейсами, которую представители бизнеса оценивают как демпинг.

Ранее в России предложили ввести налог на зарубежные товары с маркетплейсов.