Магазины попросили ФАС ограничить скидки на маркетплейсах

Президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров в письме на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского попросил дать оценку политике представления скидок маркетплейсами, которую представители бизнеса оценивают как демпинг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, такая практика направлена на борьбу с другими каналами продаж. Из-за постоянных скидок уменьшается количество книжных магазинов, точек по продаже детских товаров, канцтоваров и другой продукции.

Он добавил, что разница стоимости в онлайне и в магазинах составляет от 20 до 70%. По прогнозу Богданова, в перспективе ситуация закончится закрытием мелкого и среднего офлайн-ретейла.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых объяснил, что на проблему демпинга начинают активно обращать внимание, в том числе российские производители. Владельцы бизнеса не могут сформировать ценовую политику из-за того, что площадки навязывают им свои условия. Это приводит к проблемам производства, а также к невозможности оценки дохода от продаж.

До этого система маркировки «Честный знак» в период с января по сентябрь 2025 года зафиксировала более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах.

Ранее в России предложили ввести налог на зарубежные товары с маркетплейсов.