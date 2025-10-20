На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Магазины попросили ФАС ограничить скидки на маркетплейсах

«Ъ»: союз торговых центров РФ попросил ФАС ограничить скидки на маркетплейсах
close
Depositphotos

Президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров в письме на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского попросил дать оценку политике представления скидок маркетплейсами, которую представители бизнеса оценивают как демпинг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, такая практика направлена на борьбу с другими каналами продаж. Из-за постоянных скидок уменьшается количество книжных магазинов, точек по продаже детских товаров, канцтоваров и другой продукции.

Он добавил, что разница стоимости в онлайне и в магазинах составляет от 20 до 70%. По прогнозу Богданова, в перспективе ситуация закончится закрытием мелкого и среднего офлайн-ретейла.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых объяснил, что на проблему демпинга начинают активно обращать внимание, в том числе российские производители. Владельцы бизнеса не могут сформировать ценовую политику из-за того, что площадки навязывают им свои условия. Это приводит к проблемам производства, а также к невозможности оценки дохода от продаж.

До этого система маркировки «Честный знак» в период с января по сентябрь 2025 года зафиксировала более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах.

Ранее в России предложили ввести налог на зарубежные товары с маркетплейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами