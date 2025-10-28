Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах

Скидки маркетплейсов при оплате товаров являются «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме, пишет РИА Новости.

По ее словам, этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждается сейчас банками и платформами. Набиуллина обратила внимание на то, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут.

«Это не совсем справедливая конкуренция», — подытожила Набиуллина.

До этого президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров в письме на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского попросил дать оценку политике представления скидок маркетплейсами, которую представители бизнеса оценивают как демпинг.

По мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, такая практика направлена на борьбу с другими каналами продаж. Он считает, что из-за постоянных скидок уменьшается количество книжных магазинов, точек по продаже детских товаров, канцтоваров и другой продукции. Богданов заявил, что разница стоимости в онлайне и в магазинах составляет от 20 до 70%. По его прогнозу, в перспективе ситуация закончится закрытием мелкого и среднего офлайн-ретейла.

Ранее в России предложили ввести налог на зарубежные товары с маркетплейсов.