На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах

Набиуллина назвала скидки на маркетплейсах несправедливой конкуренцией
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Скидки маркетплейсов при оплате товаров являются «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме, пишет РИА Новости.

По ее словам, этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждается сейчас банками и платформами. Набиуллина обратила внимание на то, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут.

«Это не совсем справедливая конкуренция», — подытожила Набиуллина.

До этого президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров в письме на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского попросил дать оценку политике представления скидок маркетплейсами, которую представители бизнеса оценивают как демпинг.

По мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, такая практика направлена на борьбу с другими каналами продаж. Он считает, что из-за постоянных скидок уменьшается количество книжных магазинов, точек по продаже детских товаров, канцтоваров и другой продукции. Богданов заявил, что разница стоимости в онлайне и в магазинах составляет от 20 до 70%. По его прогнозу, в перспективе ситуация закончится закрытием мелкого и среднего офлайн-ретейла.

Ранее в России предложили ввести налог на зарубежные товары с маркетплейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами