Индийская компания купила пять партий российской нефти

Indian Oil Corp купила пять партий российской нефти и продолжает ее импорт

Компания Indian Oil Corp (IOC) закупила пять партий российской нефти с доставкой в декабре. Об этом сообщило агентство Reuters.

Общий объем новых закупок IOC нефти у РФ составляет 3,5 млн баррелей. Ранее в индийской компании заявили о нежелании полностью отказываться от закупок российской нефти, несмотря на санкционное давление.

Россия остается главным поставщиком нефти в Индию. В сентябре доля РФ в общем импорте этого энергоносителя достигла 33,3%.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Ранее в Белом доме сделали заявление о закупках Индией нефти из России.