На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индийская компания купила пять партий российской нефти

Indian Oil Corp купила пять партий российской нефти и продолжает ее импорт
true
true
true
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Компания Indian Oil Corp (IOC) закупила пять партий российской нефти с доставкой в декабре. Об этом сообщило агентство Reuters.

Общий объем новых закупок IOC нефти у РФ составляет 3,5 млн баррелей. Ранее в индийской компании заявили о нежелании полностью отказываться от закупок российской нефти, несмотря на санкционное давление.

Россия остается главным поставщиком нефти в Индию. В сентябре доля РФ в общем импорте этого энергоносителя достигла 33,3%.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Ранее в Белом доме сделали заявление о закупках Индией нефти из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами