Набиуллина заявила, что рубль стал более привлекательным для сбережения средств

Рубль становится более привлекательным средством сбережения для людей и бизнеса. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время заседания Госдумы.

Набиуллина отметила, что высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на валюту.

«Как средство сбережения [рубль] становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте», — сказала она.

Глава ЦБ также заявила, что кредиты для предприятий еще остаются дорогими, но это временное явление, пока производственные возможности экономики России не догонят спрос.

Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка сама по себе не может сделать кредиты дешевыми. По ее словам, умеренные ставки могут появляться только при низкой инфляции.

При этом большинство предприятий в России сталкиваются с нехваткой кадров, отметила глава ЦБ.

Ранее в ЦБ РФ заявили об отсутствии признаков рецессии в экономике страны.