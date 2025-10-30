В ЦБ РФ рассказали, что российские предприятия столкнулись с нехваткой работников

Большинство предприятий в России сталкиваются с нехваткой кадров. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Большинство предприятий — а мы опрашиваем ежемесячно по всей стране, по всем регионам до 15 тысяч предприятий — говорят, к сожалению, о том, что им не хватает работников, что их сложно найти и удержать», — сказала она.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что не поддерживает инициативу о введении налога на тунеядство.

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин рассказал «Газете.Ru», что вероятность возвращения в России закона о тунеядстве в настоящее время низкая. Он считает, что обсуждаемый закон о тунеядстве заведомо неэффективен. Он сослался на данные Росстата, по которым в декабре 2024 года уровень безработицы в России составил 2,3%. Это исторически минимальный показатель.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата фармацевтов резко выросла.