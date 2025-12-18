Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов, подчеркнул, что усиление военного потенциала и активности НАТО вблизи российских границ является долгосрочным вызовом для интересов России на Западном стратегическом направлении.

«Увеличение военной мощи и действий НАТО вблизи границ России представляет собой долгосрочную угрозу интересам нашей страны», - заявил Герасимов в ходе брифинга для военных атташе зарубежных государств, добавив, что планы НАТО по милитаризации Европы были закреплены на саммите, прошедшем в июне текущего года.

На саммите НАТО, состоявшемся 24-25 июня в Гааге, страны-участницы взяли на себя необязательные обязательства к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, в то время как текущий целевой уровень в 2% еще не достигнут всеми государствами-членами альянса. Президент России Владимир Путин ранее обращал внимание на то, что НАТО, наращивая свои военные возможности, стимулирует глобальную милитаризацию и эскалацию гонки вооружений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги саммита НАТО в Гааге, отметил, что увеличение расходов альянса на оборону не окажет существенного влияния на безопасность Российской Федерации.

