Набиуллина назвала дорогие кредиты для предприятий временным явлением

Набиуллина: кредиты остаются дорогими для предприятий, но это временно
Владимир Федоренко/РИА Новости

Кредиты для предприятий еще остаются дорогими, но это временное явление, пока производственные возможности экономики России не догонят спрос. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Государственной думы, ее слова приводит ТАСС.

«Да, кредиты остаются дорогими, но это временно на тот период, пока производственные возможности нашей экономики не догонят спрос, пока спрос и предложение товаров не сбалансируется. Без этого не получится вернуть низкую инфляцию», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка сама по себе не может сделать кредиты дешевыми. По ее словам, умеренные ставки могут появляться только при низкой инфляции.

«Если же снизить ключевую ставку при высокой инфляции, то эффект будет обратным. Экономика получит двойной удар, сначала будет взлет инфляции, затем будет взлет ставок», — пояснила глава регулятора.

Также Набиуллина заявила, что большинство предприятий в России сталкиваются с нехваткой кадров. Она отметила, что большинство предприятий жалуются на то, что работников «сложно найти и удержать».

Ранее Набиуллина рассказала о ситуации с инфляцией в России.

