В Германии назвали катастрофической ситуацию в энергетической инфраструктуре Украины

Украину из-за ударов российской армии по ее энергетической инфраструктуре грядущей зимой может ждать катастрофа. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

В публикации отмечается, что в настоящее время уже повреждено около 60% украинской газовой инфраструктуры. С начала боевых действий только по объектам украинского энергохолдинга ДТЭК Россия нанесла 210 ударов ракетами и дронами, из них 54 — по одной электростанции.

По мнению Bild, предстоящая зима будет для Украины крайне тяжелой. Коллапс энергосистемы может привести страну к катастрофе.

30 октября сообщалось, что некоторые районы Киева остались без света и отопления из-за сильных перепадов напряжения в сети.

25 октября бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец написала в соцсетях, что предстоящая зима будет самой тяжелой для страны по сравнению со всеми предыдущими. По ее словам, это касается и отопительного сезона.

Ранее эксперт посоветовал жителям Киева провести зиму вне города.