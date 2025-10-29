На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФРС США вновь понизила базовую ставку

ФРС США второй раз подряд понизила базовую ставку — до 3,75–4% годовых
Depositphotos

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания второй раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ФРС отметили, что имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность США расширяется умеренными темпами.

«В этом году прирост рабочих мест замедлился, а уровень безработицы снизился, но оставался низким до августа; более поздние показатели соответствуют этим изменениям. Инфляция выросла с начала года и остается несколько повышенной», — говорится в пресс-релизе.

Предыдущий раз ФРС понизила базовую процентную ставку до уровня 4–4,25% в сентябре.

В конце июня президент США Дональд Трамп призвал руководство ФРС снизить ключевую ставку. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы у его администрации был бы человек в системе, который снизил бы ключевую ставку, то он смог бы это сделать «так легко».

Ранее в США назвали фаворита Трампа на пост главы ФРС.

