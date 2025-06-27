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Трамп захотел снизить ключевую ставку в США

Трамп призвал ФРС снизить ключевую ставку
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) снизить ключевую ставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что если бы у администрации президента США был бы человек в ФРС, который снизил бы ключевую ставку, то он смог бы это сделать «так легко».

Глава Белого дома подчеркнул, что снижение ставки на один пункт прибавило бы экономике $300 млрд, а в случае снижения на два пункта — $600 млрд.

До этого сообщалось, что Трамп может определиться с кандидатом на пост нового председателя Федеральной резервной системы уже этим летом.

В публикации отмечается, что Трамп выражал готовность объявить имя преемника действующего главы ФРС Джерома Пауэлла к сентябрю или октябрю. Однако «гнев президента США на Пауэлла» побудит главу Белого дома сделать это раньше.

21 июня Трамп заявил, что хочет добиться увольнения Пауэлла. Он неоднократно говорил об этом и ранее на фоне отказа Федеральной резервной системы снижать базовую процентную ставку. Это действие, по мнению Трампа, должно помочь экономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Ранее Трамп подтвердил, что недоволен действиями главы ФРС Пауэлла.

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