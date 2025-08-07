В США назвали фаворита Трампа на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп рассматривает члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) Кристофера Уоллера в качестве ключевого кандидата на пост главы ФРС. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Советники Трампа впечатлены готовностью Уоллера проводить политику, основанную на прогнозах, а не на текущих данных, и его глубоким знанием системы Федеральной резервной системы в целом», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что Уоллер уже встречался с командой Трампа по вопросу данной должности. Однако с самим главой Белого дома член Совета управляющих ни разу не виделся, следует из материала.

В конце июня газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп может определиться с кандидатом на пост нового председателя ФРС уже этим летом. Среди кандидатов рассматриваются экс-член Совета управляющих системы Кевин Уорш, министр финансов США Скотт Бессент, глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, экс-президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас и Уоллер.

Ранее Трамп обозвал главу ФРС «тупым».