ФРС США впервые в этом году снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку до уровня 4 — 4,25%. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

«Федеральный комитет по операциям на открытом рынке принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25% до 4 — 4,25%», — говорится в заявлении.

В конце июня президент США Дональд Трамп призвал руководство ФРС снизить ключевую ставку. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы у его администрации был бы человек в системе, который снизил бы ключевую ставку, то он смог бы это сделать «так легко».

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения текущего главы ФРС Пауэлла на фоне отказа Федрезерва снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

