Набиуллина сообщила о позитивном эффекте повышения НДС до 22%

Набиуллина: повышение НДС до 22% позволит лучше сбалансировать бюджет России
Повышение НДС до 22% в среднесрочной перспективе позволит лучше сбалансировать бюджет России. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Повышение НДС позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет», — сказала она во время заседания в Госдуме.

24 сентября Минфин РФ предложил с 1 января 2026 года повысить НДС на два процентных пункта — с нынешних 20 до 22%, сохранив льготную ставку в размере 10% для социально значимых товаров. Ожидается, что эта мера, в частности, обеспечит сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилит защиту и оборону страны. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026–2028 годы ведомство направило на рассмотрение правительства.

По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России оценивает проект бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, но ожидает краткосрочного роста цен в результате повышения ставки НДС с 20 до 22%. Она добавила, что заложенное в проект бюджета на 2026 год повышение ставки НДС вносит определенность в бюджетную политику России, а это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке.

Ранее экономист предложил россиянам смириться с повышением НДС в 2026 году.

