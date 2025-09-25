Набиуллина оценила эффект от повышения НДС до 22%

Банк России оценивает проект бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, но ожидает краткосрочного роста цен в результате повышения ставки НДС с 20 до 22%. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий», — сказала Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи.

Она добавила, что заложенное в проект бюджета на 2026 год повышение ставки НДС вносит определенность в бюджетную политику России, а это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке.

«То, что появилась определенность, — это очень позитивный фактор», — сказала она.

По ее словам, сбалансированный бюджет позитивно отразится на бюджетной устойчивости, инфляции и уровне процентных ставок.

До этого Минфин РФ предложил повысить НДС на два процентных пункта — с нынешних 20 до 22%, сохранив льготную ставку в размере 10% для социально значимых товаров. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026–2028 годы ведомство направило в правительство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета.