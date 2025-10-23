В МИД назвали «контрпродуктивным знаком» санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»

Захарова: санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» не создадут проблем для РФ

Российская сторона воспринимает решение минфина США о введении санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» в качестве контрпродуктивного знака, но особых проблем для страны оно не создаст. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте», — заявила она.

Захарова напомнила, что в случае взятия в пример администрацией США своих предшественников, которые пытались заставить РФ поступиться национальными интересами с помощью неправомерных санкций, то результат будет провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мирной экономики.

Дипломат подчеркнула, что у Москвы не будет серьезных проблем на фоне решения Соединенных Штатов, потому что российская сторона выработала устойчивый иммунитет к санкциям Запада.

23 октября США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Антироссийские рестрикции США затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что компании включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

