Зеленский пригрозил нефтеперерабатывающей отрасли России

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку с командованием ВСУ, в ходе которой обсудил «расширение географии» дальнобойных ударов вглубь России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, главной тематикой встречи стали «способности для дальнобойных санкций против России. Он заявил, что нефтеперерабатывающая отрасль России якобы платит «ощутимую цену» и «будет платить еще большую».

«Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — написал Зеленский.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан.

По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Ранее Карлсон заявил, что Украина не победит в конфликте с Россией.