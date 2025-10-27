У банков возникли проблемы с валютным контролем при переводах через СБП

Банки столкнулись с трудностями, связанными с валютным контролем операций, проводимых через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков (АРБ) в адрес Центробанка РФ.

Проблема связана с тем, что в рамках валютного контроля банки обязаны запрашивать и проверять документы, что требует времени, тогда как СБП работает в режиме реального времени, и проведение операций занимает всего несколько секунд.

Как отметил основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров, эта особенность не вызывала сложностей, пока сервис функционировал исключительно внутри России. Однако с января 2025 года СБП расширила возможности и запустила переводы в девять иностранных государств. В результате банки оказались в сложной ситуации: с одной стороны, система предполагает мгновенное выполнение операций, а с другой — финансовые организации обязаны обеспечивать надлежащий уровень валютного контроля.

Банк России, в свою очередь, подчеркнул, что требования валютного контроля применяются вне зависимости от способа перевода средств. В случае трансграничных операций через Систему быстрых платежей кредитные организации обязаны информировать клиентов об установленных ограничениях в своих приложениях. По оценке Сидорова, такая практика может потребовать существенной модернизации банковских систем.

