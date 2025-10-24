Экономист оценил эффект новых санкций ЕС на систему «Мир» и СБП

Евросоюз ввел новый, 19-й пакет антироссийских санкций, который включает в себя ограничения на операции через платежную систему «Мир» и систему быстрых платежей. Однако значительного удара эти рестрикции не нанесут в силу того, что российские платежные системы полностью автономны, заявил 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

Эксперт отметил, что российские системы, включая «Мир», разработаны на отечественном оборудовании с нашим программным обеспечением, что напрямую связано с подготовкой к подобным санкциям. Причем речь идет об отложенных ограничениях, поэтому у россиян, которые планируют зарубежные поездки, есть время к ним подготовиться – например, открыть карты в банках, на которые не распространяется действие вторичных санкций, подчеркнул специалист. Действия ЕС и введение новых рестрикций он расценил как попытку показательной деятельности.

Корнеев добавил, что в условиях различного рода ограничений Россия живет на протяжении последних трех лет, на фоне чего уже имеет большой выбор различных схем уклонения от них. При этом разрабатывают такие технологии и контрагенты в других странах, которые также недовольны бесконечными санкциями со стороны Запада, заключил экономист.

Напомним, 19-й пакет санкций ЕС впервые затрагивает российский газовый сектор и ограничивает перемещение российских дипломатов. Европейским компаниям запрещено теперь организовывать туры в России, а россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой. Министерство иностранных дел Эстонии предупредило, что в ЕС уже начали готовить 20-й пакет ограничений против России, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай пообещал ответить ЕС на санкции против России.