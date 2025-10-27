Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки

Минфин с февраля 2026 года запретит оформлять две льготные ипотеки на одну семью

Минфин России с 1 февраля 2026 года изменит правила предоставления семейной ипотеки, запретив супругам оформлять два льготных кредита. Это следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии, пишет РИА Новости.

Согласно документу Минфина, с 1 февраля 2026 года супруги смогут оформить только одну семейную ипотеку. В договоре они будут фигурировать как заемщик и созаемщик по кредиту. Исключением будут только случаи, когда супруг или супруга не являются гражданином РФ, уточнили в ведомстве.

На данный момент семейные пары могут оформить сразу две льготные ипотеки на каждого из супругов.

До этого председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. По ее словам, чем больше в семье детей, тем ниже должна быть ставка.

Также Матвиенко заявила, что семейная ипотека начала превращаться в «столичную ипотеку». Она указала на то, что льготы, предназначенные для повышения рождаемости, приходятся в основном на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Глава Совфеда считает, что нужно создать условия, чтобы семьи с детьми могли повышать качество жизни в регионе, где они фактически проживают.

Ранее Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика.