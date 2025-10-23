На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде предложили изменить ставку по семейной ипотеке

Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Об этом она заявила в ходе заседания Совета, передает РИА Новости.

«Учитывая акцент на многодетность, мы предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей – чем больше детей, тем ниже ставка», — сказала Матвиенко.

19 октября Министерству финансов предложили рассмотреть вопрос снижения ставки семейной ипотеки до 2% для многодетных. Так, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что ранее СРЗП предлагала обнулить ставку ипотеки для многодетных семей, где возраст родителей не превышает 35 лет. По его мнению, такой подход может помочь повысить рождаемость в стране.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что «ипотека по профессиям» — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности.

Ранее в России призвали расширить возможности использования средств маткапитала.

