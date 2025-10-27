Россияне оценили, должны ли безработные платить за ОМС

Почти треть опрошенных россиян (32%) прямо назвали введение платного ОМС для безработных граждан дискриминацией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще почти 29% видят в предложении попытку переложить финансовую ответственность государства на самих граждан. В то же время почти 15% респондентов назвали идею справедливой и логичной, а 1,99% — неизбежной для сохранения системы ОМС.

Часть участников опроса отметили, что «ОМС и так обязателен, и нет уверенности, что деньги действительно идут на медицину», или что «не работают временно, а платить, когда у тебя нет дохода — абсурдно». Среди прочих ответов опрошенные назвали инициативу шагом к коммерциализации медицины. Некоторые респонденты считают идею спорной и требующей доработки, другие опрошенные — допустимой, если собранные средства будут использоваться прозрачно и по назначению.

Когда респондентам предложили назвать справедливую сумму годового взноса для безработных, большинство (67,3%) ответили, что платить по ОМС должно государство. Среди тех, кто готов обсуждать конкретные суммы, по 4% назвали суммы от 5 тыс. и от 10 тыс. рублей, 5% — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей в год, еще почти 6% — до 45 тыс. рублей в год. Около 3% допустили сумму выше этого уровня.

Некоторые так поясняли свою позицию: «если уже есть налоги и НДС, зачем вводить еще одну форму побора?», другие же предлагали компромисс: «можно сделать разные тарифы в зависимости от уровня доходов и средней зарплаты по региону».

Половина участников опроса видит в инициативе риск роста социальной напряженности. Почти треть считают, что граждане начнут искать обходные пути, чтобы избежать выплат.

Респонденты высказались и о категориях граждан, которых не стоит обязывать к уплате взносов по ОМС. Среди них 13,25% назвали людей с низким доходом, 11,47% временно безработных (до трех месяцев), 9,14% — женщин в декрете, а 5,44% — людей, ухаживающих за больными родственниками. При этом 21,29% выступили за одинаковые правила для всех.

18,12% респондентов предложили собственные варианты ответов. Люди говорили, что платить не должны «родители с детьми до 18 лет и пенсионеры» или «объективно нетрудоспособные граждане». Звучали и уточнения: «если человек потерял работу не по своей вине, например, при ликвидации предприятия, наказывать его взносами несправедливо».

Справедливой нынешнюю систему обязательного медицинского страхования считают лишь 12,91% россиян. 28,4% уверены, что она нуждается в глубокой реформе и большей прозрачности; 15,08% назвали систему неэффективной. 17,44% признались, что не понимают, куда направляются средства. Часть респондентов добавили, что «в медицине стало слишком много коммерции», там «не хватает врачей и сложно попасть на прием».

Большинство респондентов считают, что усилия государства в этой области стоит направить не на сбор дополнительных взносов, а на реформу медицинского страхования, повышение качества услуг и адресную поддержку уязвимых категорий. Как отметил один из участников опроса, «если бы система работала честно и лечили действительно качественно — возможно, разговор был бы другим».

В опросе приняли участие более 12 тыс. россиян.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в начале октября предложила обязать безработных россиян платить за медицинское страхование. Сейчас, по ее словам, «честно работающие люди» фактически оплачивают медицинскую помощь тунеядцам. Эта проблема «давно перезрела», поэтому поправки необходимы, уверена глава верхней палаты. Безработные россияне, если законопроект примут, будут платить «не колоссальные средства» — 45 тыс. рублей.

