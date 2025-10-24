Крупнейший покупатель российской нефти в Индии решил соблюдать санкции

Компания Reliance Industries, которая является крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, заявила, что будет соблюдать западные санкции, введенные против РФ. Об этом сообщило агентство Reuters.

В публикации говорится, что компания уже успела заключить долгосрочное соглашение о покупке почти полумиллиона баррелей сырой нефти в сутки у российской компании «Роснефть», которая попала под санкции США. Кроме того, Reliance Industries также покупает российскую нефть через посредников. Отмечается, что несмотря на решение соблюдать антироссийские санкции, отношения с нынешними поставщиками нефти компания хочет сохранить.

23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге с журналистами сообщила, что Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. По ее словам, Трамп также призывает европейские страны прекратить закупать нефть у России. Она добавила, что, по данным американских властей, импорт российской нефти также начал сокращать и Китай.

22 октября США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Ограничения затронули крупнейшие российские нефтяные компании, в том числе «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние предприятия.

Ранее в США заявили, что Индия откажется от российской нефти после новых санкций.