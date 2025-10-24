«Газпром нефть» может побить рекорд по нефтепереработке в 2025 году

Дюков: «Газпром нефть» ожидает нового рекорда по нефтепереработке в этом году

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в текущем году компания рассчитывает побить рекорд по нефтепереработке. Его слова приводит РИА Новости.

«Ожидания, что переработаем больше [нефти], чем в прошлом году», — сказал Дюков.

В 2024 году «Газпром нефть» переработала 42,9 млн т нефти, поставив рекорд по данному показателю.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что правительство страны предпринимает все меры для стабилизации топливного рынка РФ.

Глава Союза автосервисов РФ Юрий Валько заявил, что на российских автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это, по его словам, связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены.

Ранее вице-премьер РФ рассказал, что внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами.