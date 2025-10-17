На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-премьер РФ рассказал, что внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами

Новак: власти и нефтяные компании обеспечивают дополнительное производство
Global Look Press

Внутренний рынок РФ обеспечен необходимым количеством нефтепродуктов, спрос сегодня снижается. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, власти страны и нефтяные компании обеспечивают дополнительное производство нефтепродуктов.

«Сегодня спрос снижается, но и при этом баланс спроса и предложения есть», — добавил Новак.

Накануне Новак рассказал, что правительство страны предпринимает все меры для стабилизации топливного рынка РФ.

Глава Союза автосервисов РФ Юрий Валько заявил, что на российских автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это, по его словам, связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены.

Ранее сообщалось, что независимые АЗС в России могут закрыться.

