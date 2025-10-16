На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские АЗС обвинили в махинациях и торговле разбавленным бензином

Союз автосервисов РФ: АЗС торгуют разбавленным бензином, чтобы не повышать цены
Depositphotos

На российских автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены, заявил НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

До этого сообщалось, что россияне пожаловались на выход из строя китайских автомобилей Geely из-за проблем с двигателями. Как уточнял Telegram-канал Baza, в Geely Motors заявили, что проблема в уровне оксидантов в российском бензине, к которому не адаптированы китайские модели. Валько согласился, что это может быть причиной проблем, но подчеркнул, что пока этому нет достоверных доказательств.

«Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов, — отметил эксперт. — Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию».

Он также усомнился в успехе намерения производителя перепрошить ПО на моделях Geely Monjaro, подчеркнув, что помочь может скорее способность автомобиля сжигать бензин более низкого качества — например, АИ 92.

Однако единственное кардинальное решение, которое действительно может изменить ситуацию — это более жесткий контроль со стороны ответственных органов за качеством бензина на АЗС, заключил Валько.

Ранее в России назвали последствия введения потолка цен на бензин.

