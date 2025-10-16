На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В кабмине заявили о стабилизации топливного рынка России

Новак: правительство предпринимает все меры для стабилизации топливного рынка РФ
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство страны предпринимает все меры для стабилизации топливного рынка РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, сегодня, в том числе с учетом снижения спроса, окончания периода активных отпусков и с учетом увеличения объемов производства, который компании взяли на себя дополнительно, наблюдается баланс спроса и предложения.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ограничения в снабжении топливного рынка будут определены в ближайшее время.

12 октября президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Его будут рассчитывать без учета отклонения средних оптовых цен на дизтопливо и 92-й бензин от предельных отметок.

В сентябре первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что решение правительства РФ продлить запрет на экспорт бензина поможет снизить цены в ближайшее время. Депутат отметил, что ФАС работает над снижением стоимости топлива на внутреннем рынке, поскольку в некоторых субъектах цены на него поднялись из-за неправильных действий автозаправок.

Ранее был назван размер среднего чека за топливо в России.

