В ВТБ объяснили внезапное повышение ставок в банках

Повышение ставок по вкладам в банках традиционно происходит перед Новым годом для привлечения большего количества вкладчиков. Об этом сообщил РБК первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учетом высшей конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который в четвертом квартале каждый год происходит», — сказал он.

По словам топ-менеджера, банки стараются таким образом заинтересовать клиентов в краткосрочных депозитах на сроки до шести месяцев.

До этого газета «Известия» писала о том, что некоторые российские банки в текущем месяце начали повышать ставки по вкладам в рублях, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки. Отмечалось, что в сентябре ЦБ РФ пошел по консервативному сценарию и снизил ключевую ставку лишь до 17%. Это решение сказалось и на вкладах, что проявилось в замедлении динамики снижения ставок.

При этом сейчас некоторые банки объявляют о повышении процентов по отдельным рублевым вкладам. По словам аналитика АО ИК «АКБФ» Александра Осина, это связано, скорее, с осознанием того, что регулятор не планировал и не планирует в настоящее время активное снижение номинальной ключевой ставки.

