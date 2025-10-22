Банки начали повышать ставки по отдельным вкладам

Некоторые российские банки в октябре начали повышать ставки по вкладам в рублях, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в сентябре ЦБ РФ пошел по консервативному сценарию и снизил ключевую ставку лишь до 17%. Это решение сказалось и на вкладах, что проявилось в замедлении динамики снижения ставок.

При этом сейчас некоторые банки объявляют о повышении процентов по отдельным рублевым вкладам. По словам аналитика АО ИК «АКБФ» Александра Осина, это связано, скорее, с осознанием того, что регулятор не планировал и не планирует в настоящее время активное снижение номинальной ключевой ставки.

В свою очередь, сами игроки связывают готовность предлагать повышенную доходность по депозитам больше с внутренними потребностями кредитных организаций, нежели с возможной динамикой ключевой ставки в конце года.

Банки стремятся удержать клиентов, делая выгодные предложения, а также привлечь ликвидность, за которую обостряется борьба осенью в связи с более высокой деловой активностью.

20 октября сообщалось, что отмена льготного режима НДС на обслуживание банковских карт, включая операции процессинга и эквайринга, может привести к заметному росту стоимости финансовых услуг.

Сейчас ставка налога для этих операций составляет 0%, однако предлагается повысить ее сразу до 22% с начала следующего года. Участники рынка считают, что это повлечет удорожание банковских сервисов и снижение объема безналичных расчетов.

Ранее банки раскрыли план создания новой платежной системы.