В России оценили вероятность снижения ключевой ставки

Экономист Бархота: ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,5 или 0,25%
Алексей Никольский/РИА Новости

Растущие издержки из-за повышения налогов уменьшают вероятность снижения ключевой ставки в России, поскольку они влияют на стоимость товаров и потребительский сектор. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он уточнил, что многие участники рынка полагают, что Центробанк оставит ставку без изменений. Однако, по мнению эксперта, более вероятным является вариант снижения ставки не на целый процентный пункт, а, например, на 0,5 или 0,25%.

Бархота подчеркнул, что снижение показателя до конца года является вероятным, потому что инфляционные показатели находятся в напряженном состоянии, однако, этого может и не произойти.

«Подлинная цель снижения ставки не совсем в том, чтобы сдержать инфляцию: влияние на нее происходит с некоторым временным лагом. То есть решение, принятое в октябре, может отразиться на экономике только в новом году», — пояснил он.

15 октября сообщалось, что аналитики, опрошенные Банком России, пересмотрели свои прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям. По данным аналитиков, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,2% против ранее прогнозируемых 19%.

Также повышены ожидания по ставке на 2026 год — до 13,7% с 13,2%. Прогноз на 2027 год, напротив, снижен до 10% с 10,3%, а на 2028 год — увеличен до 9% с 8,5%.

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар после заседания по ключевой ставке.

