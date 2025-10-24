На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан высказался о последствиях запрета ЕС на импорт энергии из России

Орбан: запрет на импорт российской энергии ударит по кошелькам жителей Венгрии
Алексей Майшев/РИА Новости

Запрет Евросоюза (ЕС) на импорт нефти и газа российского производства приведет к росту счетов населения ВенгрииБудапешт работает над решением этой проблемы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Мы все еще боремся, так что эта битва еще не проиграна <...> Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это», — сказал он.

По словам министра, что запрет ЕС на импорт недорогих и надежных продуктов нефтегазовой промышленности из России спровоцирует значительный рост счетов за энергию среди граждан Венгрии.

Орбан подчеркнул, что текущую неделю он начал с нескольких разговоров с руководством крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL. Власти страны ведут с корпорацией совместную работу по обходу антироссийских санкций, заключил он.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Ранее Орбан заявил, что Венгрия хочет придумать, как обойти санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
