Венгрия хочет придумать, как обойти санкции против России

Орбан: Венгрия работает над тем, как обойти санкции США против России

Венгрия намерена обойти санкции США против РФ. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

«Мы работаем над тем, как обойти (санкции США – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц также отметил, что рассчитывает на снятие санкций с немецкой дочки «Роснефти».

23 октября американский президент объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.