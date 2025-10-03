На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, к чему приведет выпадение России с нефтяного рынка

Путин заявил, что без российской нефти цена на мировом рынке вырастет выше $100
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Вытеснение России с мирового нефтяного рынка привело бы к скачку цен на уровень выше $100 за баррель. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Валдайского клуба, передает «Интерфакс».

Комментируя предложения задерживать танкеры с российской нефтью, он заявил, что РФ призывает к соблюдению международного права, в котором ничего не говорится о том, «что можно разбойничать, пиратствовать и захватывать чужие корабли без всякого на то основания». Это может повлечь тяжелые последствия, подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти в мире, поэтому невозможно представить, что выпадение объемов российской нефти сохранит нормальную ситуацию в мировой экономике.

«Такого не произойдет. Потому что, если даже в дурном сне представить, что можно вывести за скобки российского производителя и российских трейдеров, которые обеспечивают значительную часть [предложения нефти] на мировом рынке, цены взлетят сразу до небес, за $100 за баррель все улетит мгновенно», — считает президент.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита Европейского политического сообщества выступил с предложением задерживать в море танкеры «теневого флота», чтобы нарушить поставки нефти из РФ.

Ранее Трамп заявил, что Орбан может согласиться прекратить закупки нефти в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами