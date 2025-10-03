Путин рассказал, к чему приведет выпадение России с нефтяного рынка

Путин заявил, что без российской нефти цена на мировом рынке вырастет выше $100

Вытеснение России с мирового нефтяного рынка привело бы к скачку цен на уровень выше $100 за баррель. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Валдайского клуба, передает «Интерфакс».

Комментируя предложения задерживать танкеры с российской нефтью, он заявил, что РФ призывает к соблюдению международного права, в котором ничего не говорится о том, «что можно разбойничать, пиратствовать и захватывать чужие корабли без всякого на то основания». Это может повлечь тяжелые последствия, подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти в мире, поэтому невозможно представить, что выпадение объемов российской нефти сохранит нормальную ситуацию в мировой экономике.

«Такого не произойдет. Потому что, если даже в дурном сне представить, что можно вывести за скобки российского производителя и российских трейдеров, которые обеспечивают значительную часть [предложения нефти] на мировом рынке, цены взлетят сразу до небес, за $100 за баррель все улетит мгновенно», — считает президент.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита Европейского политического сообщества выступил с предложением задерживать в море танкеры «теневого флота», чтобы нарушить поставки нефти из РФ.

Ранее Трамп заявил, что Орбан может согласиться прекратить закупки нефти в РФ.