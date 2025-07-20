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Путин: Россия утратит независимость, если будет покупать все за нефть и газ

Путин заявил, что РФ грозит потеря суверенитета при покупке всего за нефть и газ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в январе, что Россия утратит независимость, если будет приобретать все за природные ресурсы.

В видео корреспондент спросил главу государства о целесообразности развития в РФ собственного автопрома. В ответ политик подчеркнул необходимость технологической независимости страны, а в качестве примера привел природные ресурсы.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ — а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, — то тогда Россия пусть утратит свою конкурентную способность, а за ней — суверенитет», — сказал лидер РФ.

Он добавил, что в 1990-х не согласился с теми, кто предлагал приобретать все для российского автопрома за границей, и в России началось поэтапное развитие собственного производства машин.

В том же интервью политик назвал обязанностью российских властей поддержку отечественной автомобильной промышленности. По его словам, в этой отрасли работают талантливые и трудолюбивые люди, которых не надо «тащить за уши».

Ранее Путин показал салон своего Aurus.

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