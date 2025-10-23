На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине перестали запасать газ

«РБК-Украина»: закачка газа в подземные хранилища приостановлена
true
true
true
close
Shutterstock

Украина перестала заполнять подземные газовые хранилища (ПГХ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытые данные «Оператора ГТС Украины» и европейских газовых платформ.

«Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу», — говорится в сообщении.

В результате запас газа в ПГХ незначительно снизился — на 0,01%. В публикации говорится, что возобновить импорт из Польши планируется 23 октября. При этом в период 23 — 25 ​​октября он будет ограничен 6,48 млн кубометров в сутки.

До этого депутат Верховной рады Михаил Бондар выразил мнение, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе. По его словам, отопительный сезон в стране находится под большим вопросом, поскольку власти оказались не готовы к нему.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объяснил, что отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры.

Ранее во Львове отложили начало отопительного сезона.

