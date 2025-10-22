На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде спрогнозировали нехватку газа на Украине зимой

Депутат Рады Бондар: Украина может столкнуться с нехваткой газа в декабре-январе
Sergei Karpukhin/Reuters

Депутат Верховной рады Михаил Бондар выразил мнение, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе. Такое заявление он сделал в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Ясно, что власти пробуют это урегулировать, понимая, что будут теплые дни, не будут еще включать отопление, будут пробовать тянуть с этим. Будут рассчитывать, что энергетики все-таки будут восстанавливать электроснабжение, а люди будут греться фактически какими-то обогревателями», — сказал депутат.

По словам Бондара, отопительный сезон в стране находится под большим вопросом, поскольку власти оказались не готовы к нему.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщал, что компания приостановила работу ряда критически важных объектов после массовой атаки. Также Корецкий указал на снижение объемов добычи газа из-за повреждений, поэтому компания вынуждена импортировать топливо.

Ранее европейцев предупредили, что аномально холодная зима близко.

