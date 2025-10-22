На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян объяснил, почему Армения не может производить коньяк

Пашинян: Армения не будет делать коньяк, поскольку не имеет прав на название
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в его стране не может производиться коньяк, поскольку местные компании не имеют права использовать это наименование. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления в рамках правительственного часа в парламенте Пашинян заявил, что представители авторитетных международных компаний жалуются ему на фальсификацию своей продукции в Армении.

«С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производится [армянская минеральная вода] »Джермук»», — сказал премьер.

Он также отметил, что в Армении не может производиться и шампанское.

В июле Международная ассоциация «Антиконтрафакт» совместно с Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции выпустили исследование, согласно которому, 85% армянских коньяков на российском рынке являются опасными фальсификатами. Всего эксперты изучили 71 образец армянского коньяка, закупленного в федеральных торговых сетях. В выборку вошли напитки восьми крупнейших армянских производителей — в том числе «Абовянского коньячного завода», «Араратского винного завода» и «Прошянского коньячного завода».

Ранее Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению.

