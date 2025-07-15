В России выросла доля поддельного армянского коньяка в продаже

85% армянских коньяков на российском рынке являются опасными фальсификатами. Это показало совместное исследование Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции (СОЮЗКОНЬЯК САП) с Международной ассоциацией «Антиконтрафакт». О результатах сообщает «Интерфакс».

Исследование проводилось на базе Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Всего эксперты изучили 71 образец армянского коньяка, закупленного в федеральных торговых сетях. В выборку вошли напитки восьми крупнейших армянских производителей — в том числе «Абовянского коньячного завода», «Араратского винного завода» и «Прошянского коньячного завода».

В составе половины образцов (35 из 71) был найден спирт не виноградного происхождения. Это подтверждается анализом соотношения изотопов углерода, водорода и кислорода — такие результаты указывают, что сырье не соответствует ГОСТам и продукция из него не может считаться коньяком.

Отмечается, что в августе 2024 года доля фальсификата среди армянского коньяка составляла 90%. В мае 2025 года она снизилась до 80% — эксперты связывают это с усилением контроля на границах. Однако по итогам последней проверки показатель снова вырос до 85%.

«Мы видим, что производители быстро адаптируются к новым мерам и продолжают фальсифицировать продукцию. Это умышленные действия, направленные на снижение себестоимости, которые ведут к обману потребителя и могут нести угрозу здоровью и даже жизни», — заявили в СОЮЗКОНЬЯК САП.

Отравление фальсифицированным алкоголем может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей, гипертермией, судорогами, потерей зрения. Также существует опасность летального исхода.

По данным экспертов, основной поток проблемной продукции идет транзитом через Грузию — это ключевой сухопутный маршрут поставок из Армении в Россию. Через него, по оценке «Антиконтрафакта», проходит до 60% поддельных и некачественных товаров, включая не только алкоголь, но и одежду, обувь и БАДы.

Ассоциация уже начала сотрудничество с Грузино-российской бизнес-ассоциацией, чтобы усилить таможенный контроль на этом участке и остановить поток поддельной продукции.

Ранее лекарство от деменции побороло тягу к алкоголю.