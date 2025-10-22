Володин призвал бизнесменов способствовать победе на фронте

Володин: представители бизнеса должны делать все для людей и победы на СВО

Российские предприниматели должны работать над тем, чтобы «сделать все» для людей и победы в зоне боевых действий. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

»... особенно в тяжелое время надо постараться сделать все для людей, для победы на фронте», — сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

По словам Володина, в 90-е годы и позднее существовала тенденция перевозить имущество за границу, невзирая на предостережения, в том числе, президента России Владимира Путина. Теперь все эти люди лишились накопленного имущества, заключил глава Госдумы, и от этого не выиграл никто.

Депутат подчеркнул, что основной задачей российского правительства и Госдумы является создание возможностей для людей и правового поля для их развития.

19 сентября президент России Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии заявил, что российский малый и средний бизнес сыграл значимую роль в создании и совершенствовании отечественных вооружений и техники.

Ранее Володин призвал открывающих бизнес в РФ предпринимателей уважать культуру страны.