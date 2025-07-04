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Володин призвал открывающих бизнес в РФ предпринимателей уважать культуру страны

Володин: все, кто работает и открывает бизнес в РФ, должны уважать русскую культуру
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все, кто работает и открывает бизнес в РФ, должны уважать русскую культуру. Свое высказывание он поместил в Telegram-канале.

«Все, кто приезжает к нам и открывает бизнес, должны уважать русский язык и нашу культуру. Это касается также отечественных предпринимателей, которые обязаны делать все для поддержки родного языка и его продвижения», — подчеркнул он.

Депутат подчеркнул, что теперь отказ от использования иностранных языков в рекламе и вывесках является обязательным для резидентов.

«Надеюсь, в ближайшее время улицы наших городов преобразятся. И, проходя по ним, каждый с уверенностью скажет, что он в России», — подчеркнул он.

Вывески на иностранных языках в России, как и использование иностранной лексики в рекламе, будут запрещены с марта 2026 года.

Депутаты предложили запретить использование иностранных слов на вывесках и в названиях жилых комплексов еще в 2023 году. В числе слов, вызвавших недовольство парламентариев, — «coffee», «sale» и «shop». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые популярные в России англицизмы.

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