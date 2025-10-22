На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Произошло значительное снижение индекса Мосбиржи

Индекс Мосбиржи понизился на 4,1%
true
true
true
close
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

На фоне геополитической неопределенности значительно снизился рынок российских акций. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам основных торгов 21 октября индекс Мосбиржи опустился на 4,1%, до 2632,42 пункта, долларовый индекс РТС понизился на 4,08%, до 1019,41 пункта. При этом на 13,3 копейки, до 11,408 рубля, вырос курс юаня.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что индекс Мосбиржи корректировался вниз, опускаясь ниже 2700 пунктов. Этому способствовали сообщения зарубежных СМИ о якобы отложенных переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио и возросшем риске переноса встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов.

17 октября стало известно, что индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам торгов в четверг, 16 октября, взлетел на 6,97%, до 2716,58 пункта, после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее заявление Трампа по Украине резко понизило индекс Мосбиржи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами