Произошло значительное снижение индекса Мосбиржи

На фоне геополитической неопределенности значительно снизился рынок российских акций. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам основных торгов 21 октября индекс Мосбиржи опустился на 4,1%, до 2632,42 пункта, долларовый индекс РТС понизился на 4,08%, до 1019,41 пункта. При этом на 13,3 копейки, до 11,408 рубля, вырос курс юаня.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что индекс Мосбиржи корректировался вниз, опускаясь ниже 2700 пунктов. Этому способствовали сообщения зарубежных СМИ о якобы отложенных переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио и возросшем риске переноса встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов.

17 октября стало известно, что индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам торгов в четверг, 16 октября, взлетел на 6,97%, до 2716,58 пункта, после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее заявление Трампа по Украине резко понизило индекс Мосбиржи.