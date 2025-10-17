Российский рынок акций взлетел после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам торгов в четверг, 16 октября, взлетел на 6,97%, до 2716,58 пункта после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте Московской биржи.

Результат торгов стал лучшим с момента декабря 2024 года. Так, 20 декабря, когда Центробанк внезапно сохранил ключевую ставку без изменений, индекс вырос на 8,8%, а 12 февраля текущего года, когда состоялся первый с начала второго срока Трампа разговор между президентами, рост был на уровне 5,78%.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее заявление Трампа по Украине резко понизило индекс Мосбиржи.