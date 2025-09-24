Заявление Трампа по Украине резко понизило индекс Мосбиржи

После заявления Трампа по Украине индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов

После заявления президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине резко снизился индекс Мосбиржи. Это следует из данных, предоставленных биржевой площадкой.

Впервые с 14 июля нынешнего года индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) снизился ниже уровня 2700 пунктов, достигнув к 23:15 мск 2690,97 пункта. Таким образом, после заявления Трампа индекс уменьшился на 2,16%.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Позднее в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее Трамп заявил, что его отношения с Путиным ничего не значат.