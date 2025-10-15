Назван размер пособия по уходу за ребенком в 2026 году при средней зарплате

Размер ежемесячного пособия по уходу за одним ребенком до полутора лет в 2026 году составит 38,74 тыс. рублей, если россиянин получает среднюю зарплату, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Минимальный размер пособия по уходу за ребенком в настоящее время составляет 10 103,83 рубля (был увеличен на 9,5% с 1 февраля 2025 года). Ожидается, что минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году увеличится до 10 837,20 рубля. Максимальная величина пособия по уходу за одним ребенком выросла до 68 995,48 рубля в 2025 году. В 2026 году она увеличится на 20,3% и составит 83021,18 рубля. По данным Росстата, средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей. 2025 год еще не завершен. По моим прогнозам, средняя зарплата в этом году составит 105–110 тыс. рублей. Значит, размер пособия будет 38 739,45 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, если уход осуществляется одновременно за двумя детьми, то в таком случае размер ежемесячного пособия увеличивается в два раза и составит в нашем примере 77 478,90 рубля. При одновременном уходе за тремя и более детьми размер пособия будет рассчитан, исходя из 100% покрытия среднедневного заработка за последние два года. Так, в приведенном примере размер ежемесячно выплачиваемого пособия по уходу за детьми составит 96 848,62 рубля, подчеркнул экономист.

По его словам, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, которое выплачивается в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, зависит от официально получаемого дохода, подлежащего обложению страховыми взносами, в два предыдущих года. В 2026 году расчет будет базироваться на тех суммах дохода, которые были получены гражданином в 2024–2025 годах. По словам Балынина, сначала нужно разделить полученный доход (но не более предельного размера базы для обложения страховыми взносами за каждый календарный год) на 731 (реальное число календарных дней в 2024–2025 годах). Данное число можно уменьшить на вычитаемые периоды, к которым относятся, например, периоды временной нетрудоспособности, получения пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, уточнил экономист. Он добавил, что потом полученный результат сравнивается (не может превышать) с максимальным среднедневным заработком, который определяется путем деления предельных размеров баз для обложения страховыми взносами за два предыдущих года на 730. Следуя установленной методике расчета, на следующем действии данный результат сравнения умножается на 30,4 и 40%, сказал эксперт. Рассчитанный размер пособия не может быть менее минимального размера, заключил Балынин.

