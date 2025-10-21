На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Биржевая цена золота ускорила падение до 5%

Цена фьючерса на золото снизилась до $4133 за унцию после недельного роста
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Биржевая цена на золото 21 октября показала резкое снижение. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По данным на 17:37 мск, стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $214,1, или на 4,93%, составив $4145,3 за тройскую унцию. В ходе торгов во вторник цена опускалась до минимального уровня в $4133.

16 октября стоимость золота обновила исторический максимум. Впервые в истории она превысила отметку $4300 за тройскую унцию.

С начала текущего года золото подорожало на 59,19%, а с начала октября – на 8,02%.

9 октября в 2025 году основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков прогнозировал, что цена тройской унции золота (31 г) закрепится в диапазоне $4–4,2 тыс., а в 2026 году — превысит рекордные $4,5 тыс. Он призвал учитывать, что на пути к росту цен на золото возможны коррекции. Резкий откат вероятен в случае неожиданного ужесточения политики ФРС или резкого укрепления доллара, пояснил инвестор. В этом случае, по его мнению, не исключено снижение на 10–15%.

Ранее россиянам назвали плюсы вложения сбережений в золото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами