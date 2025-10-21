Биржевая цена золота ускорила падение до 5%

Цена фьючерса на золото снизилась до $4133 за унцию после недельного роста

Биржевая цена на золото 21 октября показала резкое снижение. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По данным на 17:37 мск, стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $214,1, или на 4,93%, составив $4145,3 за тройскую унцию. В ходе торгов во вторник цена опускалась до минимального уровня в $4133.

16 октября стоимость золота обновила исторический максимум. Впервые в истории она превысила отметку $4300 за тройскую унцию.

С начала текущего года золото подорожало на 59,19%, а с начала октября – на 8,02%.

9 октября в 2025 году основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков прогнозировал, что цена тройской унции золота (31 г) закрепится в диапазоне $4–4,2 тыс., а в 2026 году — превысит рекордные $4,5 тыс. Он призвал учитывать, что на пути к росту цен на золото возможны коррекции. Резкий откат вероятен в случае неожиданного ужесточения политики ФРС или резкого укрепления доллара, пояснил инвестор. В этом случае, по его мнению, не исключено снижение на 10–15%.

Ранее россиянам назвали плюсы вложения сбережений в золото.