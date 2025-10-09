На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ожидают взлета цен на золото

Инвестор Ходченков: цены на золото превысят $4,5 тысячи в 2026 году
imago stock&people/Global Look Press

В 2025 году цена тройской унции золота (31 г) закрепится в диапазоне $4–4,2 тыс., а в 2026 году — превысит рекордные $4,5 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» , основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«Золото традиционно обновляет исторические максимумы именно тогда, когда на рынках усиливается неопределенность. Сейчас совпали сразу несколько факторов: мягкая риторика Федеральной резервной системы США, ожидание снижения ставок, рост геополитических рисков и активные закупки золота центробанками. Это создало эффект «идеального шторма» для драгметалла. В 2025 году цена вполне способна закрепиться в диапазоне $4–4,2 тыс. за унцию, а в 2026 году — протестировать отметку $4,5 тыс. и выше, если сохранятся напряженность в мировой политике и слабый доллар», — отметил Ходченков.

Он призвал учитывать, что на пути к росту цен на золото возможны коррекции. Резкий откат вероятен в случае неожиданного ужесточения политики ФРС или резкого укрепления доллара, пояснил инвестор. В этом случае не исключено снижение на 10–15%, считает Ходченков.

По его мнению, выбирать золото в качестве основного актива в портфеле не стоит. Оптимальный диапазон — 5–15%, уверен Ходченков. Он уточнил, что такой объем позволит защитить капитал от инфляции и кризисов, но при этом не перегрузит портфель.

Эксперт добавил, что инвестировать в золото лучше постепенно, дробными покупками, чтобы снизить риск захода на пике. Золото — это инструмент сохранения, а не приумножения, заключил он.

Биржевая цена золота 8 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в $4,05 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Ранее россиянам назвали плюсы вложения сбережений в золото.

