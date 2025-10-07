На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали плюсы вложения сбережений в золото

Инвестор Домбровский: вложения в золото надежнее, чем в депозиты или акции
imago stock&people/Global Look Press

Наиболее защищённым инструментом вложения средств является золото, особенно с учётом неопределённой ситуации в мировой экономике, считает инвестор, основатель инвесткомпании Дмитрий Домбровский. Депозиты на этом фоне имеют определённые риски, особенно если речь идёт о долгосрочных вложениях, заявил он в пресс-центре НСН.

При сегодняшней ставке средняя доходность от депозитного счёта составляет порядка 9%. При этом нужно учитывать вероятные риски – так, например, за последние сто лет накопления граждан обнулялись пять раз, предупредил эксперт.

«Надо искать варианты. И тут у нас есть золото, акции, недвижимость, биткоин. Что касается золота, есть рост доли золота. Оно выросло в два раза, все присмотрелись, зачем такой рост упускать? У акций российских были максимальные оттоки перед ростом в 30%, это классика», — пояснил Домбровский.

По его мнению, золото в условиях неопределённости – это наиболее защищённый инструмент, который лучше всего заранее включать в портфель, особенно на фоне роста стоимости. Что касается депозитов, то их можно использовать, но лишь на краткосрочную перспективу, заключил инвестор.

Напомним, сегодня цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию. В ходе утренних торгов стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла $4000,1 за унцию, продемонстрировав рост на 0,35%. Однако к 03:54 мск цена скорректировалась до $3987,4 за унцию, сохраняя околорекордные значения.

Ранее россиянам назвали наименее рискованные инструменты для инвестирования.

