Стоимость золота обновила исторический максимум

Цена золота впервые в истории превысила отметку $4300 за тройскую унцию
Umit Bektas/Reuters

На торгах Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, зафиксировано обновление исторического максимума цены на золото. Декабрьский фьючерс 2025 года превысил отметку в $4300 за тройскую унцию, пишет ТАСС.

К 19:18 мск стоимость драгоценного металла достигла $4305,3 за тройскую унцию, показав прирост в 2,47%. К 19:33 мск темпы роста несколько замедлились, и цена золота составила $4300,3 за унцию, увеличившись на 2,35%.

С начала текущего года золото подорожало на 59,19%, а с начала октября – на 8,02%.

Параллельно с этим, фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года на той же бирже Comex демонстрировал рост на 3,8%, достигнув отметки в $53,33 за тройскую унцию.

Кроме того, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX также увеличивалась, достигнув уровня $1687 за тройскую унцию, что соответствует росту на 6,11%. В свою очередь, фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX показал рост на 4,16%, достигнув отметки в $1758,1 за тройскую унцию.

Ранее россиянам рассказали, сколько вложить в золото.

