«Газпром» подал в суд иск к «дочке» Linde

«Газпром» подал иск к российскому филиалу немецкой группы Linde
«Газпром» подал в суд Санкт-Петербурга иск к российскому филиалу немецкой группы компаний Linde. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Помимо Linde ответчиками по делу заявлены международная юридическая фирма Pinsent Masons, представляющая интересы немецкой компании в процессах с «Русхимальянсом», а также управляющая недвижимостью компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, предоставляющая услуги на территории ФРГ и России.

Уточняется, что исковое заявление было подано 17 октября.

В июле 2022 года The Linde Group заявила, что больше не в состоянии контролировать свои дочерние предприятия в России из-за санкций против Москвы. В компании уточнили, что 30 июня «деконсолидировали» свои российские газовые и инжиниринговые заводы. Из-за этого компания понесла убытки в размере $993 млн за апрель-июнь.

В январе 2023 года один из операторов строительства завода по сжижению природного газа в Усть-Луге в Ленинградской области «Русхимальянс» инициировал международное арбитражное разбирательство в связи с невыполнением Linde обязательств по строительству завода. Российская компания рассчитывала взыскать 7,609 млрд рублей убытков.

Ранее «Русхимальянс» подал в суд иск на 105,5 млрд рублей к германской Linde.

